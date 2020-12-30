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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Feyat Asya: “Vatandaşlarımızın rızasını almak önceliğimizdir”

İHA

Başkan Feyat Asya: “Vatandaşlarımızın rızasını almak önceliğimizdir”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Soğucak köyü imar çalışmaları ve köydeki su kaynağının şehir merkezine aktarılmasıyla ilgili köy sakinleriyle bir araya gelerek, “Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini alarak hareket ettik. Yaptığımız hizmetlerde ve planlamalarda vatandaşlarımızın rızasını almak önceliğimizdir” dedi.
Belediye Başkanı Feyat Asya, şehir merkezine en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Soğucak köyü sakinleri ile bir araya geldi. Davete icabet eden köy sakinlerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, “Soğucak köyümüz şehir merkezine yakın, hatta şehirle bütünleşen bölgelerimizden biridir. Geçtiğimiz yıllarda planladığımız ve nihayetinde bu yıl hizmete açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı bu köyümüzün sınırındadır. Yeni bulvarımız ilimize bir güzellik kattığı gibi Soğucak köyümüze de katma değer kazandırmıştır. Bu tür hizmetlerin devam etmesi ve belli bir plan çerçevesinde yapılaşmanın olması için bu bölgeyi ihya etmemiz gerekir. İmar plan çalışmalarımız devam etmekte. Zaman zaman yaptığımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En nihayetinde ortaya çıkacak olan çalışma ile sizlerin de rızasını alarak bir çalışma başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Soğucak köyündeki su kaynağı hakkında konuşan Başkan Asya, “Malumunuz 2017 yılından beri şehir merkezinin bir bütün yer altı hatlarını yeniledik. Bu çalışma ile şehrimizin altyapısını hem sağlıklı hem de kontrol edilebilir hale getirdik. Bununla birlikte ilimizin içme suyu temimi için arayışlarımız oldu. Girişimlerimiz sonucunda Alparslan 2 Barajından içme suyu temin projemiz ihale edildi. Allah’ın izniyle iki yıl içerisinde buradan gelecek cazibeli içme suyu ile ilimizin bu konuda yaşadığı sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Ancak bu iki yıllık süre içerisinde yaşanacak su sıkıntısını asgari düzeye indirmek için geçici çözümler de üretiyoruz. Devlet Su İşleri ile birlikte birçok noktada sondaj çalışmalarımız yapılıyor. Soğucak köyündeki su kaynağını da şehir şebekesine dahil etmek istiyoruz. Tabi bu talebimizi sizlere iletmek üzere bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu kaynağı tarım arazilerinin sulaması için kullandığınızı biliyoruz. Dolayısıyla biz size bu teklifi yaparken bu hassasiyetinizi göz önünde bulunduruyoruz. Eğer sizlerin de rızası olursa tarım sulamalarınız dışında boşa akıp israf olan suyun ıslah edilip şehre aktarılması için girişimlerimiz olacak. Sizleri mağdur etmemek için işleyişi belli bir protokol çerçevesinde imza altına alacağız. Başta da ifade ettiğim gibi eğer bu konuda rıza göstermezseniz bizler sizin gönlünüzce olmayan bir işe girmeyiz. Ancak takdir edersiniz ki biz sizden tarım kullanımınız dışında boşa akıp giden, israf olan suyun, yapacağımız çalışma ile insanlarımıza ulaştırmanın ricasını yapıyoruz. Şu an köy statüsünde olmanıza rağmen Soğucak köyünde 168 hane belediye şebekelerinden istifade etmektedir. Biz bugüne kadar belediye sınırında olmamaları ve ciddi içme suyu sıkıntısı yaşanmasına rağmen bu evlere su verdik. Yeni içme suyu hatlarımız devreye alındığında köy statüsünde olduğunuz için bu 168 hanenin suyu istesek de istemesek de kesilmiş olacak. Çünkü İller Bankası tarafından projelendirilip ihale edilen altyapı projemiz sadece belediye sınırları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu durumu da göz önünde bulundurarak hem sizlerin hem de şehrimizin faydalanacağı köyünüzün imar çalışması ve su kaynağının ıslah edilip ortak kullanımı hususunda gerekli anlayışı göstermenizi beklerim” şeklinde konuştu.
Başkan Asya, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtlayarak taleplerini değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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