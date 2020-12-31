Örgü kursları kadınların geçim kaynağı oldu

– Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Eğitim Merkezinde (ADEM) örgü eğitim gören kadınlar, pandemi sürecinde evlerinde ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan kursa katılan kadınlardan Ayşe Yılmaz, kurs sayesinde hem meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomilerine ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, “Pandemi sürecinde evde boş kaldığımız zamanlarımızı değerlendirirken hem güzel dostluklar kurduk hem de meslek öğrendik. Kursta öğrendiklerim sayesinde ailemin ekonomisine katkı sağlıyorum. Ürünlerim satılıp para kazandığımda çok mutlu oluyorum. Bir şeyleri başarmak ve para kazanmak özgüvenimi arttırdı” dedi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını belirten Fatma Balıkçı ise “Kursa ilk katıldığım zamanlarda çok zorluklar çektim. Zamanla her şeyi öğrendim. Şimdi pandemi sürecinde evden çıkmıyoruz. Bizde kursta öğrendiklerimizi evde kalarak yapıyoruz. Bu kurs benim hayatımda yeni bir başlangıç oldu. Kurs sayesinde kendi başıma üretip bunu paraya çevirebileceğime inandım. Ayrıca çok büyük bir özgüven kazandım. Bu imkanı bize sağladıkları için kurs yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz da, ADEM bünyesinde el sanatları ve amigorami öğrenen kadınların pandemi sürecinde evlerinde yapmış oldukları el ürünleriyle ailelerine maddi katkı sağladığını belirtti. Malzemeyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak kadınlara ulaştırdıklarını ifade eden Korkmaz, “Kadınlar yaptığı el sanatları ve amigorami bebekleri satıp evlerinin geçime katkı sağlayarak bizleri sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

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