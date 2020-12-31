Muş’ta köy okulu öğretmenleri için materyal hazırlama noktası kuruldu

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köylerde görev yapan öğretmenler için materyal hazırlama ve basım destek noktası oluşturuldu.

Kentteki Atatürk İlkokulundaki bir sınıfta kurulan materyal destek noktasının açılışı Vali Yardımcısı Alay Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, öğretmenler arasında yardımlaşmayı tesis etmeyi çok önemsediklerini ve açılışı yapılan destek noktasının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Öğretmenlerin buradan aldıkları hizmet sayesinde eğitime destek olacaklarını ifade eden Yazıcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise köylerde görev yapan öğretmenlerin hazırladıkları materyallerin öğrencilere ulaştırılmasında kolaylık sağlamak amacıyla destek noktasının oluşturulduğunu belirterek, “Bazı köy okullarımızda bilgisayar, bazılarında ise internet yok. Dezavantajlı durumdaki köy öğretmenlerimiz şehir merkezine geldiklerinde öğrencileri için her türlü materyali hazırlayabileceği ortamı oluşturduk. Daha önceden öğretmenlerimiz sıkıntı yaşıyordu. Bundan sonra öğretmenlerimiz istedikleri zaman burada ücret ödemeden öğrencilerine materyal hazırlayarak eğitimlerine katkı sağlayacaklardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.