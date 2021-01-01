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Dondurucu soğukta yem nöbeti Yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah aynı yerde kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor

İHA

Dondurucu soğukta yem nöbeti Yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah aynı yerde kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah mesken tuttukları alanda kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor.
Muş’ta dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren kuşlara her sabah kovayla yem taşıyan Nail Akar isimli vatandaş, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Özellikle kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulması yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Kanatlı hayvanların kış mevsiminde hayatta kalabilmeleri için onları kendi eliyle besleyen Akar, her gün bir saatini kuşlara yem taşımakla geçiriyor.
Soğuk kış günlerinde kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Akar, vatandaşlardan cam, balkon ve kapı önlerine yem bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
Kuşların her sabah soğuktan dolayı kapı önünde yem beklediğini kaydeden Akar, “Kış mevsiminde olmamızdan dolayı hayvanlara her sabah buğday serpiyorum. Her yer karla kaplı olduğu için her sabah buraya geliyorlar. Bende sabah erkeden onları yemliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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