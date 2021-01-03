Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor

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Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi başlatılan 4 günlük kısıtlamaya uyuluyor.

Tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın market ve fırınları kullanan vatandaşlar, günün geri kalan kısmını evlerinde geçiriyor. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla cadde ve sokaklarda da sessizlik hakim. Kısıtlamaya uyulan Muş’ta, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

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