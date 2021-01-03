Muş'ta sahte içki ele geçirildi

Muş’ta araçlarında ve evlerinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Muratpaşa Mahallesi'nde kendilerine ait ev ve araçlarında sahte alkol imalatı ve satışı yapan 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla kardeşlerin seyyar olarak balık satışı yaptığı yerde bulunan aracında ve ardından evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 10 litre sahte rakı, 5 litre sahte votka, 5 litre etil alkol, 10 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı, rakı ve votka yapımında kullanılan 2 adet 350 mililitre kristal anason yağı ve alkolmetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kardeş hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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