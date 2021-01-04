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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta tekerlekli sandalye dağıtımı

İHA

Bulanık’ta tekerlekli sandalye dağıtımı

Bursa'da bulanan Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür, Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından Muş’un Bulanık ilçesindeki engelli vatandaşlara sandalye dağıtımı yapıldı.
Bursa'dan Bulanık’a gönderilen tekerlekli sandalyeler, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dernek Başkanı Selahattin Turan, engelli araçlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllülere ve kampanyaya destek veren iş adamlarına teşekkür ederek, “Daha önce de söylediğimiz gibi hayatta en büyük engel sevgisizliktir. Sevgisizlik engelini ortadan kaldırdığımız takdirde bütün engeller ortadan kalkmış olacak. TÜMBELSEVDER olarak bir sosyal projeyi daha hayata geçirme mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yüzündeki o tebessüm dünyanın tüm mutluluklarına değer. Değerli dostlarımız olan iş adamlarının desteğiyle gerçekleşen ve Bulanık’ta bu engelli araçlarını engeli kardeşlerimize ulaştırın tüm gönüllü dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Dernek aracılığıyla ihtiyacı olanlara çeşitli yardımlarda bulunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Turan, “Engellilerimizin mutlu olması sadece ailelerini değil bizleri de çok mutlu ediyor. Tüm çalışmalarımızda onların hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bizler, dernek yönetimi olarak imkanlar ölçüsünde bundan sonra da sosyal sorumluk gereği gerek tekerlekli sandalye ve gerekse diğer sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bulanık’ta her kesimin içinde bulunduğu, üyesi olduğu ve bir Bulanıklı olarak benim de genel başkanlığını yürütmekten onur duyduğum TÜMBELSEVDER, sosyal sorumluluk gereği dün olduğu gibi bugünde Bulanıklı hemşehrilerinin yanındadır. Tekrar bize bu engelli kardeşlerimizin yüzünü güldüren ve onların o hayır dualarını almaya vesile olan tüm dostlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Tekerlekli sandalyelerin dağıtımında kendisi de gönüllü olan Kotanlı Köyü Muhtarı ve kanaat önderlerinden Hacı Hudeyda Çetin, engelli araçlarını Bulanık’a ulaştırmasına vesile olan TÜMBELSEVDER’e ve Başkan Selahattin Turan’a teşekkür ederek, “Bu yardımları Bulanık’a ulaştırana ve bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, kendi hemşehrilerine bugüne kadar yaptığı yardımlar için derneğe ve onun başkanına çok teşekkür ediyorum. Allah ondan bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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