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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar Başaran’dan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

İHA

Muhtar Başaran’dan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Muş’un Malazgirt ilçesinin Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulundu.
Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve Seda Akpınar Şenyuva’nın gönderdikleri kışlık mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelerle dağıttı. Açıklamalarda bulunan Muhtar Başaran, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve Seda Akpınar Şenyuva’nın kargo ile yolladıkları kışlık mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, “Soğuk geçen kış aylarında çocuklarımıza kışlık mont ve ayakkabıları yollayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Soğuk geçen kış aylarında kışlık mont ve ayakkabılarını alan çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Muhtar Başaran, bu tür yardım kampanyalarını sürdüreceğini belirtti.
Kışlık kıyafetleri çocuklarına giydiren ihtiyaç sahibi aileler, hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini ilettiler.

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