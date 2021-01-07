18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş’ta 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, “6 Ocak 2021 günü il merkezinde yapılan operasyonda; 8 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalanmış, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.