Muş’ta otomobile zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

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Muş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2021 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin yakalandığı belirtildi. Şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramalarda 255 gram eroin, 1,49 gram da metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şahsın işlemlerinin ardından tutuklandığı kaydedildi.



Araması bulunan 2 kişi yakalandı

Ayrıca, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 3 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahsında yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

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