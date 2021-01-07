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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta otomobile zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Muş’ta otomobile zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada zulalanmış vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Ocak 2021 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin yakalandığı belirtildi. Şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramalarda 255 gram eroin, 1,49 gram da metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şahsın işlemlerinin ardından tutuklandığı kaydedildi.

Araması bulunan 2 kişi yakalandı
Ayrıca, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 3 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 şahsında yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

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