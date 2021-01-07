Muş'ta DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü´nce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve 1 kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-07 20:39:19
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