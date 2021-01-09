Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması

Muş Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı.
Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı. Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri ekip araçlarından anonslarla "evde kalın" uyarısında bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.