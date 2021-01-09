Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı.

Malazgirt’te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı. Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri ekip araçlarından anonslarla "evde kalın" uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.