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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Temel, köylü vatandaşlara yeni yıl hediyesi dağıttı

İHA

Başkan Temel, köylü vatandaşlara yeni yıl hediyesi dağıttı

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, köy halkına yeni yıl hediyeleri dağıttı.
Köylü vatandaşlarıma yeni yıl hediyeleri dağıtığını ifade eden Başkan Temel, "Köylerimizdeki yeni bir yıla yeni unutmalarla giren vatandaşlarımıza yeni yıl hediyesi dağıtmak istedik. Hediyeleri dağıtırken bir nebzede olsa vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. ‘Yeni Yılda Yeni Umutlara’ kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları ve kışlık montları köydeki Hasanpaşa Köyündeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Dernek olarak soğuk kış şartlarında üşüyen her vatandaşımız için böyle yardım kampanyamızı yapıyoruz. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok vatandaşımıza ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta dernek genel başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

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