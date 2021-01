Kızılay’dan görme engelli kardeşlere saz teli ve gıda yardımı

Muş’un Varto ilçesinde doğuştan görme engelli bulunan üç kardeşe Beyaz Baston Engelliler Haftası nedeniyle Kızılay tarafından saz teli ve gıda yardımı yapıldı

Varto ilçesinde yaşayan Bingöl ailesinin 8 çocuğu belirlenemeyen sebeple yaşamını yitirdi. Ailenin sonradan dünyaya gelen 5 çocuğundan 4'ünün de gözleri 7 yaşından sonra henüz tespit edilemeyen bir hastalık sebebiyle görmez oldu. Çocuklarının gözlerini tedavi ettirmek için yıllarca hastanelere giden Bingöl ailesi bir çare bulamadı. FadimeNazım Bingöl çiftinin son olarak dünyaya gelen çocukları Ulaş'ın (23) gözlerinde herhangi bir rahatsızlık yaşanmadı. Görme engelli Çağdaş ise 12 yıl önce 29 yaşındayken girdiği bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi.

Büyük sıkıntılar içerisinde yaşam mücadelesi veren ailede anne Fadime Bingöl ise 7 yıl önce 60 yaşındayken geçirdiği beyin felci rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Biri sağlıklı, 3'ü görme engelli çocuğuna hem anne hem de babalık yapan Nazım Bingöl, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine yardım eli uzattığını söyledi. Halasının kızı Fadime ile yaptıkları evlilikten sonra dünyaya gelen 8 çocuğunun vefat ettiğini, görme yeteneğini kaybeden bir oğlunun intihar ettiğini belirten Nazım Bingöl, 3 görme engelli bir sağlıklı çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. Çocuklarını hastanelere götürdüğünü ancak bir çare bulunamadığını anlatan Nazım Bingöl, "Sağ olsun devlet her zaman bize sahip çıktı. Çocuklarıma şu an engelli maaşı veriliyor. Anneleri olmadığı için engelli çocuklarıma ben bakıyorum. Daha önceleri imkânımız yoktu. Çocukları doktora götürdüm. Akraba evliliğinden dolayı bir çare bulamadılar. Çocuklarım şimdilik benle beraberler, kendilerine bakıcılık yapıyorum. Korona virüsten dolayı şimdilik onları hastanelere götüremiyorum. İnşallah bu virüs belası başımızdan def olup giderde çocuklarımın tedavilerini devam ettireceğim" dedi.

Kızılay Varto Şubesi, engelli kardeşlere yardım eli uzattı. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, “Saz çalan engelli kardeşimiz Songül Bingöl’ün ‘sazım düzensiz, telleri kopuk çalamıyorum’ demesi üzerine bizde bu seferki ziyaretimizde kendisine hem saz teli hem de gıda yardımında bulunduk. Özellikle saz telini Songül Hanıma verirken çok mutlu olduğunu gördük. Kendilerine gıda yardımı yaptık. Bundan sonraki süreçte de kendilerini takip ediyoruz. Gerçekten baba Nazım Bingöl ise çok fedakârca bir görevi üstlenmiş olup görme engelli üç çocuğuna bakmaktadır. Bu babanın tüm insanlara örnek olduğu apaçık ortadadır. Bu fedakârlığından dolayı kendisine teşekkür ederim. Bunun gibi aileler varsa biz her zaman sahip çıkacağız. Aile bizim ailemizdir. Bundan sonra her zaman takipte olacağız" dedi.

Görme engelli Sevda (49), Savaş (39) ve Songül Bingöl'ün (37) zamanı ise dört duvar arasında geçiyor. Hiçbir sosyal aktiviteleri olmayan, evin dışına çıkmayan kardeşlerin tek dert ortakları yine kendileri oluyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Sevda, annesinin ölümünden sonra evin işlerini yapıyor. Eşyaların yerini ezberlediği için bütün işleri rahatlıkla yapan Sevda Bingöl, kardeşlerine de yardımcı oluyor. Sevda Bingöl, "Göremediğim için hayat benim için giderek zorlaştı. Sonra kardeşlerim de görmemeye başladı. Bir şey yapamadığım ve yeterli olamadığım için üzülüyorum. Evin içini ezberlediğim için her işi yapabiliyorum. Bir tek çayı bardaklara dolduramıyorum. Arkadaşlarım yok, gelen giden yok. Kendi kardeşlerimle zaman geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeşlerden Songül Bingöl'ün hayali ise şarkı söylemek. Gözleri sağlıklıyken okula gittiğini anlatan Bingöl, görme yeteneğini kaybettikten sonra okulu bıraktığını ve en büyük hayalinin ise şarkı söylemek olduğunu ifade etti. Evde şarkılar söyleyen Songül'ün dinleyicileri ise kardeşleridir. Kızılay ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Songül Bingöl, “Sağ olun gelirken bana birde sazım için tel getirmişsiniz Çok memnun oldum. Allah sizden razı olsun. Hastaneye gitmek istiyoruz. Ancak korona virüsten dolayı korkuyoruz hastaneye gidemiyoruz” diye konuştu.

Görme engeli olmadığını söyleyen kardeşlerden Ulaş Bingöl (33) ise “Özellikle üç engelli kardeşim görmediklerinden dolayı onlara üzülüyorum. Burada benim görme engelim yoktur. Ben onlara elimden geldiğince bakıyorum. Babamda sağ olsun bakıyor. Gerçekten hayat onlar için zor. Bizleri unutmayıp sürekli gelenlerden ve yardım edenlerden Allah razı olsun, sizlere de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.