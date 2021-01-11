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Çocuklar ezberci yöntem yerine resim çizerek harfleri öğrenecek Barış öğretmen, 4 yıllık projesiyle engelli bireylere okuma yazma umudu olmak istiyor Dezavantajlı çocuklar için 100 tam puan ile memleketi Muş’u tercih eden Barış öğretmen, kendisini çocukların eğitimine adadı

İHA

Çocuklar ezberci yöntem yerine resim çizerek harfleri öğrenecek Barış öğretmen, 4 yıllık projesiyle engelli bireylere okuma yazma umudu olmak istiyor Dezavantajlı çocuklar için 100 tam puan ile memleketi Muş’u tercih eden Barış öğretmen, kendisini çocukların eğitimine adadı

Muş’taki Vali Adil Yazar İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni ve özel eğitim uzmanı Barış Erdoğan, okumayazma sürecindeki çocuklar ve engelli bireylerin harfleri daha kolay, daha eğlenceli ve daha etkili öğrenebilmeleri için “Resimlerle Harflere Yolculuk” adlı bir proje geliştirdi.
Muş’ta öğretmenlik yapan sınıf öğretmeni Barış Erdoğan, ürettiği projeler sayesinde 100 tam puanla Türkiye birinciliği elde ederek, doğudaki dezavantajlı çocukların eğitimine katkıda bulunmak için memleketi Muş’u tercih etti. Hayatını okuma yazma sürecindeki çocuklara adayarak çalışmalar yapan Erdoğan, “Resimlerle Harflere Yolculuk” projesini çocukların bir yıllık eğitimöğretim hizmeti sürecine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na hediye etmek istiyor.
Çocuklara resim çizdirerek zihinlerine harflerin işlenmesine yardımcı olan Barış Öğretmen, projeyle daha kolay, kalıcı ve eğlenceli eğitim sunuyor.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Barış Erdoğan, projenin birinci basamağında çocukların anasınıfında aşamalı bir şekilde resim çizme, sınırlı alan boyama çalışması ve nokta birleştirme etkinliklerini yapacağını söyledi.

“Çocuk resim çizerken farkına varmadan harfi öğreniyor”
Resimlerin alfabe tipografisine uygun bir biçimde özel olarak tasarlandığını kaydeden Erdoğan, “Yani çocuk resim çizerken farkına varmadan harfi hissedecektir. Bu çocuk 1. Sınıfa geçtiğinde bilgi transferi yapacağından harfleri tanımada zorluk çekmeyecektir” dedi.

“Dislektik öğrencilerin okuma yazma sürecini kolaylaştırıyoruz”
“Ayrıca resimlerde şekil zemin ilişkisi vurgusunu yaparak disleksi tanısı almış çocuklarımızın daha kolay öğrenmesini de sağlıyoruz” diyen Barış Erdoğan, bu büyük projenin ezberci yöntem yerine anlamlı ve sorgulayıcı öğrenmeyi esas aldığını ifade etti.

“Projemizin çocuklar üzerindeki etkisine dair birçok ilden olumlu dönütler alıyoruz”
Proje çalışmasının birçok ilde öğretmenler tarafından uygulandığını aktaran Erdoğan, “Bu proje çalışmasının pilot uygulamasını hem İstanbul kartal ilçesinde hem de Muş merkezde hayata geçirdik. Ayrıca İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van, Yozgat, Çorum, Şırnak UludereŞırnak Cizre, Hakkari Yüksekova, Iğdır ve Muş’taki rehabilitasyonlarda görev yapan öğretmen arkadaşlar bu çalışmayı uygulamış ve etkili sonuç aldıklarını belirtmişlerdir. Muş Mili Eğitim Müdürümüz Sayın Enver Kıvanç’ın değerli ve üstün gayretiyle inşallah yakında tüm çocuklarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacak adımlar atacağız” diye konuştu.

“4 yıllık projemi engelli kardeşlerimin bir yıllık eğitimleri için hediye etmek istiyorum”
Çocukların sevgi ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Özellikle yardımlaşmaya dayanışmaya ve kucaklamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu salgın döneminde, okuma yazma sürecindeki özel eğitime muhtaç kardeşlerimizin bir yıllık eğitim ve öğretim hizmetine katkı sunmak suretiyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un uygun görmesi halinde hiçbir karşılık beklemeden kitabımı hediye etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Harf tasarımlarının patentini aldım”
Tasarlanan harf şekillerin 2014 yılında noter tasdikini yaptığını kaydeden Erdoğan, 2017 yılında ise Türk Patent Enstitü Kurumundan tasarım tescil belgesini aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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