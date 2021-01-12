Muş’ta bir köy korona virüs yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde korona virüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine yerleşim yerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Hasköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Yukarıüçdam köyünde korona virüs (Covid19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.