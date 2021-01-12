Muş’ta bir köy korona virüs yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde korona virüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine yerleşim yerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Hasköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Yukarıüçdam köyünde korona virüs (Covid19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.