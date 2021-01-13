Muş´ta bir köye 'mutasyonlu virüs' karantinası

Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)-MUŞ´un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid-19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN
2021-01-13 08:25:40
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