Malazgirt Ziraat Odasından çiftçilere tarım aleti desteği

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ın girişimleriyle ilçedeki çiftçiler için 2 adet seyyar tohum eleme ve ilaçlama selektörünün hizmete sunulacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ‘Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda 2021 yılında da koordinasyon kurulu başkanı olarak tüm çiftçilerimiz için yoğun çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2020 yılında yaptığımız çalışmalar neticesinde Malazgirt Ziraat Odası Makine Ekipman Araç Parkı Projesi kapsamında Muş Valiliği tarafından gönderilen 3 adet taş toplama, 3 adet organik gübre serpme makinesi, 1 adet patates ekme ve 1 adet patates sökme makinesi Malazgirt Ziraat Odası makine ekipman parkındaki yerlerini almıştı. 2021 yılı içerisinde de yine girişimlerimiz sonucu makine ekipman parkımız için 2 adet seyyar tohum eleme ve ilaçlama selektörü kazandırmayı başardık. Makinelerimiz en kısa zamanda parkımızdaki yerlerini alıp Malazgirt çiftçisinin hizmetine sunulacak. 2021 yılı içerisinde çiftçilerimiz için yoğun çalışmalarımız artarak devam edecektir. Makinelerimiz çiftçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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