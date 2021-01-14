Muş'ta 15 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’un yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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