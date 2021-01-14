Muş’ta sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği korona virüs aşısı, Muş’ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Muş Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında, sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Kentte ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu’na, ardından da sağlık çalışanlarına uygulandı.

Aşının ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşı yapılmaya başlandığını ve kentteki ilk aşıyı kendisinin olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığının Muş’a gönderdiği aşıların ilkinin sağlık personellerine uygulanacağını ifade eden Dr. Türkoğlu, “Bugün itibariyle personelimiz tarafından oldukça büyük bir ilgi var. İnşallah kısa zamanda tamamlayıp, ikinci aşamada 65 yaş üstü hastalarımıza uygulamaya başlayacağız. Yaklaşık 4 bin sağlık personelimiz var. Sağlık personellerimiz bulundukları, görev yaptıkları sağlık tesisinde aşı olabilecekler. 28 gün sonra kendilerine bilgilendirme mesajı gelmektedir. Günü geldiğinde ikinci dozu da yine aynı sağlık tesislerinde olabilmekteler. Hastanemizde aşı için şu anda aktif 12 oda var. Yeterli sayıda aşımız var. Bugün itibariyle de uygulamaya başladık. İlk olarak biz yaptık. Aşının her hangi bir korkulacak yanı söz konusu değil. Şu anda ne kadar çok aşılama oranını yakalarsak, ülke olarak bu hastalık illetinden kolay bir şekilde sıyrılırız. Tüm halkımızın buna uyum sağlamasını istiyoruz” dedi.

Aşı yaptıran sağlık çalışanı Hakan Bulut ise korona virüs servisinde çalıştığını kaydederek, “Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları olarak ilk etapta bundan faydalanmak onur verici. Bu aşıyı herkese önereceğim. Az önce aşımı oldum. Mutluyum. Bütün bireylerin aşıyı yaptırmasını öneriyorum. Herhangi bir yan etkisi yok” şeklinde konuştu.

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