Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi

Muş’ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak Motorlu Taşıtlar ESınavına “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize edenlere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.
Operasyonda, 1 wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ile muhtelif eşyaların ele geçirildiği ifade edilerek, yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.