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Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

DHA

Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, İl Özel İdaresi ekiplerinin dün yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açtıkları 84 köy yolundan 52'sinin merkezle bağlantısı, yeniden kesildi. Kentte ekipler, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. 
Kışın çetin geçtiği Muş´ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışmalarının ardından 52 köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak dün gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışında yeniden 32 köy yolu, ulaşıma kapandı.  
Tipi nedeniyle Üçevler grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarında, ilerlemekte güçlük çektiklerini anlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın, "Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki köy yollarımız ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7/24 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığının 2-3 metreyi aştığı ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Bir an önce tüm köy yollarını açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
İş makinesi operatörü Gökhan Şimşek de "Karla mücadele çalışması yürüttüğümüz bölgede, yaklaşık 3 metre kar var. Yoğun bir şekilde tipi de var ama çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor" dedi. 
Varto ilçesinde 28, Malazgirt ilçesinde 18, Bulanık ilçesinde 7, Korkut ilçesinde 5, Hasköy ilçesinde 1 ve merkezde 25 köy yolunda karla mücadele çalışması sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-16 10:17:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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