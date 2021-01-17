Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler, günün büyük bölümünü kar üzerinde hayvanlara bakarak geçiriyor

Muş’un yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor koşullarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Merkeze 56 kilometre mesafede bulunan Yukarıyongalı köyünde etkili olan kar yağışı, besicilerin işlerini zorlaştırdı. Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için çıkaran besiciler, dondurucu soğuk ve tipide sırtlarında ot taşıyarak tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

Köyde bu sene 23 gündür kar yağışının etkili olduğunu anlatan besicilerden Yusuf Omur, kış mevsiminde çok zorluk yaşadıklarını anlattı. Altı ay boyunca kış mevsimini ciddi şekilde yaşadıklarını aktaran Omur, “Hayvanlara ot, saman ve arpa veriyoruz. Kış burada çok uzun geçiyor. Kar, kış, tipi nedeniyle zorluğumuz çok. Geçimimizi sağlamak için başka çaremiz yoktur. Günde 2 defa hayvanlara ot veriyoruz. Bir sefer ot, bir sefer de saman veriyoruz. Hayvanlarımızı sabah 09.00’da bırakıyoruz, öğlen 11.00’de içeri alıyoruz. Saat 14.00’te tekrar dışarı bırakıp yem veriyoruz. Otu sırtımızda getirip hayvanlara veriyoruz. Kış çetin geçse de biz mecburuz. Bizim elimizde başka bir iş yok. Mecbur hayvanlarımıza bakacağız” dedi.

Besicilerden Eyüp Omur ise Yukarıyongalı köyünde şu anda yarım metre kar bulunduğunu ve her yıl bu tarihte 11,5 metre kar olduğunu hatırlattı. Kar yağışının 2 gündür etkili olduğunu ifade eden Omur, “Köyümüzün tamamı hayvancılıkla uğraşıyor. Kışın hayvanlarımıza arpa, saman, buğday ve ot veriyoruz. 34 ay boyunca karın üzerine ot atarak hayvanları besliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.