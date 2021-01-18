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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 metreyi aşan karda zorlu mücadele

DHA

2 metreyi aşan karda zorlu mücadele


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KAR yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan MuşKulpDiyarbakır kara yolu, ekiplerin 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı. Lapa lapa karla beraber etkili olan tipi altında mücadelesini sürdüren ekipler, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişti.
Muş´ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, MuşKulpDiyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede ekipler 24 saatlik zorlu mücadelesi sonucunda yol ulaşıma açarken, tedbir amaçlı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kar yağışı ve tipinin sürdüğü, kardan tünellerin oluştuğu bölgede, ekipler yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
MAHSUR KALANLARIN İMDADINA YETİŞTİLER
Karayolları ekipleri bir yandan karla mücadele çalışmasını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Karın geçit vermediği yolda kara saplanan bir araç ve içerisindeki iki kişi, karayolları ekibinin yardımı ile kurtarılarak, yoluna devam etti.
MuşKulpDiyarbakır karayolu üzerinde sürdürülen karla mücadele çalışması hakkında bilgi veren Muş Karayolları 113. Şube Şefliği iş makinesi operatörü Suat Demir, "Tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda çalışmalarımız devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarımızda aksamalar oluyor. Bugün yolu tekrardan açarak, hizmete sunacağız" dedi.
MuşKulpDiyarbakır karayolunun kardan temizlendiğini ancak kısa süreli tedbir amaçlı trafiğe kapalı tutulduğunu belirten iş makinesi operatörü Ercan Çoban ise "Burada kar kalınlığı yer yer 2 ile 2 buçuk metreyi aşmış durumda. Karayolları ekipleri olarak çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yollarımız tekrar kapanabilir ancak biz bütün gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gecegündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-18 08:12:19

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