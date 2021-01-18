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Polis, kısıtlamada çocuklarla kartopu oynadı

DHA

Polis, kısıtlamada çocuklarla kartopu oynadı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Muş'ta etkili olan kar yağışı ile çocuklar, evlerinin bulunduğu sitelerin bahçesine inip, karın keyfini çıkardı. Kentte denetim yapan polisler, çocuklarla kartopu oynayıp, evlerine gönderdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, Muş'ta da uyuldu. Kısıtlama saatleri içinde etkili olan kar yağışını, gören çocuklar, evlerinde durmadı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin bulunduğu sitelerin bahçesine indi. Karın keyfini çıkaran çocuklar, kentte sıkı bir şekilde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözünden kaçmadı. Siren sesleri ve uyarı anonslarıyla site içine giren polis ekipleri, çocukların 'Polis abi biraz kartopu oynayabilir miyiz?' talebiyle karşılaştı. Çocukların talebini geri çevirmeyen polis ekibi, birlikte kartopu oynadı. Polis, kartopu oynadığı çocuklara uyarılarda bulunarak, daha sonrasında evlerine gönderdi.
Polislerle kartopu oynayan çocuklardan Eylül Berra Temel, "Çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Polis amcalar geldi, bizimle kartopu oynadı. Daha sonrasında bizleri uyararak, evlerimize gönderdiler" dedi.
Kentte sıkı bir şekilde denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, daha sonrasında yine bir siteye girdi. Sitede çocuklarla birlikte karın keyfini çıkaran vatandaşlar, polisi karşısında görünce hızlı bir şekilde evlerine dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-18 09:30:45

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