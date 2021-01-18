Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

DHA

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama


Muhammet Sami MARAL/BULANIK (Muş), (DHA)MUŞ'un Bulanık ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir grubun Ağrı ve Bitlis'ten temin ettikleri uyuşturucuyu, Bulanık ile çevre ilçelerde sattıkları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 28 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde ve evlerinde yapılan aramalarda, 77,58 gram metamfetamin, 91,62 gram kubar esrar, 23,48 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 17 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden 22´si hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. 6 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 1 kişiye arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-18 13:21:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 tutuklama
Varto’da kar yağışı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı
Muş’ta 215 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 215 köy yolu ulaşıma kapandı
Polis, kısıtlamada çocuklarla kartopu oynadı
YEREL HABERLER Polis, kısıtlamada çocuklarla kartopu oynadı
Muş’ta 4-5 metre karla mücadele Sibirya değil Muş Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı
YEREL HABERLER Muş’ta 4-5 metre karla mücadele Sibirya değil ...
3 kız kardeş, sokak hayvanlarını doyuruyor
YEREL HABERLER 3 kız kardeş, sokak hayvanlarını doyuruyor
2 metreyi aşan karda zorlu mücadele
YEREL HABERLER 2 metreyi aşan karda zorlu mücadele
Alparslan-1 ve 2 barajlarındaki su yüksek seviyelerde seyrediyor
YEREL HABERLER Alparslan-1 ve 2 barajlarındaki su yüksek seviyelerde ...
Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler, günün büyük bölümünü kar üzerinde hayvanlara bakarak geçiriyor
YEREL HABERLER Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler, günün ...
Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu
YEREL HABERLER Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu
Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Muş'ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi
Köy yollarında kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye yükseldiMuş’ta köy yolları ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Köy yollarında kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye ...