Muş'ta AK Parti İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi yapıldı



Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 7'nci Olağan Kongresine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da video-konferans aracılığıyla katıldı. İl Başkanlığı´na İbrahim Avcı seçildi.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, ilçe ile belde belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir konuşma yaptı. Yavuz, "Bu davanın tek lideri olan Cumhurbaşkanımız, başkaları gibi davranmıyor. Birileri 'Avrupa, batı ne der diyor. Öyle olsa ne olur böyle olsa ne olur' diyor ve siyasetini ona göre belirliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Allah, millet ne der' diyor. Allah'ın rızası, milletin teveccühü söz konusuysa ölümü göze alıyor ve İstikbale doğru yürüyor. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı en önemli şey özgüvendir. Eski halimizi düşünün. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bu toprağın insanları daha özgüvenli olacak. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Yavuz´un konuşmasının ardından kongrede, Muş Milletvekili Mehmet Emim Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve görevi Rahmetullah Yaktı'dan devralan AK Parti'nin yeni İl Başkanı İbrahim Avcı birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında video-konferans katılımı ardından tek listeyle gidilen kongrede, delegeler oy kullandı. İbrahim Avcı, AK Parti Muş İl Başkanlığı'na seçildi.DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-01-18 17:44:40



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