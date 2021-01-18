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Muş'ta kayan otobüs yolu kapattı, 30 araç mahsur kaldı

DHA

Muş'ta kayan otobüs yolu kapattı, 30 araç mahsur kaldı


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulanık-Ağrı kara yolunda kayan bir yolcu otobüsü, yolu ulaşıma kapattı. Kapanan yolda, 30 araç mahsur kaldı.
Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aralıksız yağan kar yağışı şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu. Bulanık-Ağrı kara yolunun Kazana rampasında, yolcu otobüsü kayarak, yolu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanması ile birlikte 30 araç da yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 113'üncü Şube Şefliği´ne ait iş makineleri, yolda mahsur kalan otobüsü çekerek kurtardı ve yol ulaşıma açıldı. Bölgede tipi ve kar yağışı devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-01-18 17:46:09

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