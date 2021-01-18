Muş-Kulp karayolunda mahsur kalan araçlar için ekipler seferber oldu Kara saplanan iş makinesi şarampole yuvarlanma tehlikesi atlattı

Kar kalınlığının yer yer 23 metreye kadar yükseldiği MuşKulp karayolunda mahsur kalan araçları kurtarmak için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yol açma çalışmaları sırasında kara saplanan iş makinesi ise şarampole yuvarlanma tehlikesi atlattı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar ve tipide MuşKulp karayolunun 40'ıncı kilometresinde mahsur kalan araçlar için seferber oldu. Bölgeye ulaşan ekipler mahsur kalan araçlar için yolu açtığı sırada karayollarına ait kar püskürtme aracı kara saplandı. Kara saplanan iş makinesi, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kar kalınlığının yer yer 23 metreye kadar yükseldiği MuşKulp karayolunda iş makinelerinin geçtiği yerlerde tüneller oluştu.

Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Muş Karayolları 113. Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, 6 aracın mahsur kaldığını ve araçlar için bölgeye geldiklerini söyledi. Kara saplanan iş makinesinin bulunduğu yerden 4 saatlik çalışmayla çıkarıldığını ifade eden Sayılgan, “Bazı yerlerde tipiden dolayı kar kalınlığı 45 metreye ulaşmış durumda. Tipi de devam ediyor ve görüş mesafesi sıfır. Yol açma esnasında tipiden dolayı operatörümüz yolu görmediği için şarampole doğru kara saplandı. Araç biraz daha ilerleseydi şarampole giderdi. Tam uç noktada durmuş. Şu anda MuşKulp karayolunu açmaktayız. İş makinemiz kara saplanmıştı, 4 saatlik çalışma sonucu iş makinesini kurtardık” dedi.

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