Muş’ta iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Muş’ta 3 ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 16 Ocak 2021 günü Zafer Mahallesi'nde 2 şahsın hırsızlık şüphelisi olarak yakalandığı belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 TV, 1 cep telefonu, 2 cep telefonu şarj cihazı, 93 paket sigara, 1 sadaka kutusu, 10 çift inşaat eldiveni, 1 adet el feneri ve bataryası, 1 kutu mumun ele geçirildiği kaydedildi.
Şahısların 3 ayrı marketten hırsızlık yaptıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca “Hırsızlık” suçundan tutuklanmışlardır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.