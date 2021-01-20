Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açtı, hastalar hastaneye ulaştırıldı



Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ihbarlar üzerine hastaların bulunduğu köylerin yollarını ambulanslarla ulaşılabilmesi için açtı. Hastalar, kısa sürede alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 254 köy yolunun kapandığı kentte, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, merkeze bağlı Kutlugün köyünde yaşayan Cevahir Balkan'ın (66) beyin kanaması geçirdiği ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, Kutlugün köyü yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu yolun açılmasının ardından ambulansla köye gelen sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahalesini yapıp, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cevahir Balkan'ın oğlu Murat Balkan, "Annem aniden rahatsızlandı. 112'den yardım istedik, yollar kapalı olduğu için Özel İdaresi ekipleri gelip, yol açtıktan sonra sağlık ekibi annemi aldı. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

İkinci hasta haberi, yine merkeze bağlı Aligedik köyünden geldi. Rahatsızlanan Zeynep Polat'ın (20) hastaneye kaldırılması için karla mücadele ekiplerine haber verildi. Greyderler ile köye giden ambulanstaki sağlık ekibi, Polat'ı ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kızının ani kalp çarpıntılarıyla rahatsızlandığını belirten baba Mehmet Lütfi Polat, "Çok korktuk ama İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri kısa sürede alıp hastaneye kalırdılar. Çok şükür durumu iyi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet Aydın

2021-01-20 10:45:37



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