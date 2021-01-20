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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Kaymakamı Yalçın Mardin’e atandı

İHA

Malazgirt Kaymakamı Yalçın Mardin’e atandı

– Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığına atandı.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanmasının ardından yerine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın atandı. İstanbul doğumlu olan Emre Yalçın; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı yüksek lisans programından 2008 yılında mezun olan Yalçın, Mülki İdare Amirliği Mesleğine 2010 yılı Şubat ayında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Kaymakam adaylığı süresince yurtiçinde ve yurt dışında tamamladığı staj aşamalarından sonra Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde 2013 2017 tarihleri arasında görev yapan Yalçın, Malazgirt Kaymakamı olarak görev yapanken, Kaymakam Emrullah Temizkan'ın Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanması sonrası Nusaybin Kaymakamlığına atandı.
Emre Yalçın İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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