Malazgirt Belediyesinden kar temizleme çalışması

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan kar temizleme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekiplerinin geceli gündüzlü yürüttüğü çalışmalar neticesinde çarşı merkezi ve ara sokaklardaki karlar temizlenirken, toplanan tonlarca kar kütleleri de kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor. Sabah saatlerine kadar hummalı şekilde çalışan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, kolaylıklar dileğinde bulunarak incelemelerde bulundu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatları doğrultusunda karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini belirten Ekip Şefi Feyat Yanar, "Karla mücadele çalışmasını yönetmekteyim. Başkanımızın talimatıyla gerek ekibim gerek temizlik ekibi, gerek kepçe ve kamyon ekipleri 7/24 olarak çalışmaktayız. Şu an ilçemizde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçmektedir. Şehir merkezindeki ana arterleri açtıktan sonra mahallelerde ev önlerini açmaktayız. Çalışmalarımız böyle devam ederse sabaha kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Topladığımız karları da şehir merkezi 3 kilometre uzaktaki bölgelere dökmekteyiz” dedi.

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