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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto Belediyesinden kar temizleme çalışması

İHA

Varto Belediyesinden kar temizleme çalışması

Muş'un Varto Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.
Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı'nın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan karın hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Işık, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 10 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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