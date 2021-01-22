Muş’ta deprem

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Muş merkezde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, bugün saat 06.49'da yerin 7.64 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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