Nasreddin Hoca bu kez kardan figürüyle çocukların yüzünü güldürdü Mahalleye giren vatandaşları Nasreddin Hoca’nın kardan figürü karşılıyor Fıkraları ve eğlenceli kişiliğiyle tanınan Nasreddin Hoca’nın kardan figürü yapıldı

Fıkraları, eğlenceli ve neşeli kişiliğiyle bilinen Nasreddin Hoca’nın Muş’ta bir marangoz tarafından oluşturulan kardan figürü çocukların yüzünü güldürüyor.

Muş’ta marangoz ustası Eyüp Taş, etkili olan kar yağışının ardından kapısının önünde biriken karla Nasreddin Hoca ve dizinin dibinde yer alan çocuk ile mehter takımındaki bir askerin kardan figürünü oluşturdu. Merkeze bağlı 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi’ne giden vatandaşlar, ilk olarak Nasreddin Hoca’nın kardan figürü ile karşılaşıyor. Vatandaşlar ilk olarak şaşkınlık yaşasa da daha sonra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Mahalledeki çocuklar da Nasreddin Hoca’nın kardan figürünün etrafında toplanarak hem oyunlar oynuyor hem de fotoğraf çektiriyor.



“Marangozluk yeteneğimi karda denemek istedim”

Bir haftadır yağan kardan dolayı çok kar biriktiğini anlatan marangoz ustası Eyüp Taş, karı değerlendirip iki figür oluşturduğunu söyledi. Nasreddin Hoca ve mehter takımındaki bir askeri kardan oluşturduğunu kaydeden Taş, “Nasreddin Hoca’nın yanında bir de çocuk figürü oluşturdum. Vatandaşlar beğendi. Görenler şaşırıyor. Her bir figürün şekillendirilmesi yaklaşık 5 saatimi aldı. Daha önce marangozdum tahtalara şekil veriyordum. Bir de bu yeteneğimi karda denemek istedim. Baya güzel bir şeyler ortaya çıktı” dedi.

Mahalle Muhtarı Sıraç Baran ise belediye ekiplerinin karla kaplı yolları temizlerken bu figürlerle karşılaştıklarını ifade ederek, “Figürleri görünce gerçekten gurur duyduk. Ben de bu arkadaşıma teşekkür ettim. Eksi 18 derecede yaptığını beyan etti. Buraya vatandaşlar gelip fotoğraf çekiyor, bu figürlerden zevk alıyor. Figürlerde yer alan tasarımlarda Nasreddin Hocamız ve bir çocuk ile diğeri ise mehteran takımındaki bir askerimiz. Bunu yapan ve emeği geçen mahalle sakinimiz Eyüp Taş’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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