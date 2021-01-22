Muş’un Varto ilçesinde Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Yıldırım Beyazgül getirildi.

Varto ilçesinde faaliyetini sürdüren Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer’in yaklaşık iki ay önce vefat etmesinin ardında yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Yıldırım Beyazgül getirildi. Tebrikleri kabul eden Beyazgül, Varto ilçesi için yapılacak tüm hizmetlerde katkı sunacaklarını belirterek, “Başkanımız Nusrettin Özer’in vefatından dolayı üzüntülüyüz. Başkanımızın nasibi buraya kadarmış, bizlerde bu yolun yolcusuyuz. Başkanımıza Allah’tan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Onun yerine nöbeti biz devraldık. İnşallah kendisinin yokluğunu hissettirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yönetim kurulu kararıyla başkan yardımcılığına Tahsin Güneş, yedek üyelerden Recai Can ve Aydın Durmuş ise asil üyeliğe getirildi.

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