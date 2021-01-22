Başkan Kılıç’tan Kaymakam Yalçın’a teşekkür plaketi

– Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Mardin’in Nusaybin ilçesine atanan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Malazgirt ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl görev yapan Kaymakam Emre Yalçın’ı makam odasında ziyaret eden Başkan Tahsin Kılıç, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Emre Yalçın da, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a teşekkür ederek, “Sizin gibi değerli bir başkan ile çalışmaktan büyük onur duydum” dedi.

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