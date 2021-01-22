Muş Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelcik Bilecik’e tayin oldu

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Muş İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Erol Çengelcik, Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.

Muş’a 2017 yılında gelen ve 4 yıl boyunca kentin huzur ve güvenini tesis etmekte büyük emek harcayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelcik, Bilecik’e tayin oldu. Muşlular tarafından sevilen ve iyi izlenimler bırakan Çengelcik, 4 yıllık çalışması boyunca teşkilat içerisinde de iyi örnekler teşkil eden isimlerin başında geldi.

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