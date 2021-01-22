Muş’ta dondurucu soğuk Havaya atılan sıcak su donarak kristalleşti

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– Muş’ta dondurucu soğuklar etkili olurken, havaya atılan sıcak su ise donarak kristalleşti.

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi görmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentteki bir vatandaş tarafından havaya atılan sıcak su ise saniyeler içerisinde buz olarak yere düştü.

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