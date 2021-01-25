Muş’ta “kar kaplanları” tüm köy yollarını ulaşıma açtı Muş’ta ulaşıma kapanan 352 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapan 352 köy yolunun tamamı İl Özel İdaresi “kar kaplanları” tarafından uzun uğraş sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 5 metreye kadar ulaşmıştı. Kar, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 352 köy yolu, “kar kaplanları” tarafından hummalı çalışmayla belirli aralıklarla yeniden ulaşıma açıldı. Gece gündüz çalışan ekipler zorlu çalışmayla yeniden vatandaşların ulaşımlarını sağladı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda kapalı olan son köy yollarını da açan ekipler, olası durumlara karşı nöbetçi iş makinesiyle bölgede bekliyor. Açılan yollarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı tüm yolların ekiplerin fedakarca çalışmasıyla uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldığını ifade etti.

Üçevler grup köy yolunda çalışan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner ise “Üçevler bölgesinde her yıl karla mücadele çalışması zor şartlar altında yapılıyor. Bölgenin yüksek rakımda olması nedeniyle tipi ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı yer yer yerleşim birimlerinde 3 metreyi buluyor. Yaklaşık 6 gündür Kayalısu, Alaniçi Arıköy, Ekindizü, Ağıllı, Cevizlidere ve Üçevler köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekiplerimiz, dozer ve kepçe kullanarak ilerlemekte zorlanıyor. Bu köylere ulaşımı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Şu anda köy yollarımız açıldı” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Eşref Çakır da ekiplerin yaklaşık bir haftadır yollarının kapalı olduğunu belirterek, “Allah devletten razı olsun. Önceden yolumuz 6 ay açılmıyordu. Şu anda ekipler sürekli açık tutmaya çalışıyor. Ekipler, yolları açıyor ama tipi ve fırtınadan dolayı yollar tekrar kapanıyor. Bugün yolumuz açıldı. İhtiyaçlarımız var şehir merkezine gidip ihtiyaçlarımızı karşılayıp tekrar köye döneceğiz.” şeklinde konuştu.

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