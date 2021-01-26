Malazgirt'te maske denetimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt'te maske denetimleri sürüyor

İHA

Malazgirt'te maske denetimleri sürüyor

– Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında gerçekleştiren korona virüs denetimlerine katıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Malazgirt'te devam eden denetimlere Belediye Başkanı Cengiz Altın da katılarak vatandaşları uyardı. Başkan Altın; iş yerleri, marketler, manavlar ve toplu taşıma araçlarındaki denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tespit edilen eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Altın, denetimler sırasında oyuncakçı dükkânında oyuncaklara bakan küçük çocuğa sürpriz yaparak dilediği kadar oyuncak alabileceğini söyleyince, kısa bir şaşkınlıktan sonra kendine ve 3 kardeşine kucak dolusu oyuncak aldı.
Başkan Altın, ilçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, “İlçe esnafımızı her zaman ziyaret ediyoruz. Korona virüs denetimine katılarak ilçemizdeki esnaf ve vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Bizler maske ve mesafe kurallarına uyarsak inşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulabiliriz. Çok şükür ilçemizde esnaf kardeşlerimizi ziyaretlerimiz esnasında maske ve mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Ben tüm duyarlı esnaf kardeşlerime pandemi kurallarına uydukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAKA tarafından Muş ovasının tarım potansiyeli ortaya çıkarılacak
YEREL HABERLER DAKA tarafından Muş ovasının tarım potansiyeli ortaya ...
DAKA’dan Muş Alparslan Üniversitesi’ne TEKNOFEST İstanbul’da model bir roket yapımı projesi desteği
YEREL HABERLER DAKA’dan Muş Alparslan Üniversitesi’ne TEKNOFEST ...
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu
YEREL HABERLER Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta ...
Muş’ta “kar kaplanları” tüm köy yollarını ulaşıma açtı Muş’ta ulaşıma kapanan 352 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta “kar kaplanları” tüm köy yollarını ulaşıma ...
Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrenciler Bulanık için çalıp söyledi
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma
YEREL HABERLER 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, ...