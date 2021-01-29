Muş’ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren yağış ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapanan yollarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez de 4, Bulanık’ta 22, Varto’da 25, Malazgirt’te 19 ve Korkut’ta 1 yerleşim yeri olmak üzere toplam 71 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Yentür, ekiplerin kapalı yollarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek en kısa zamanda yolların yeniden ulaşıma açılacağını ifade etti.

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