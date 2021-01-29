Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

İHA

Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

Muş’taki Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (KöyGelDer) tarafından Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesine destek olmak amacıyla daha önce geri dönüşüm malzemelerinden birçok projeye imza atan KöyGelDer, bu kez de mobilya ustası Faruk Akgün ile birlikte Şehit Er Samet Çaldır adına Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokuluna kütüphane kurma kararı aldı. Atıl MDF ve suntaları toplayarak mobilya atölyesine getiren dernek üyeleri, burada onlara şekil vererek geri dönüşüme kazandırdı. Kullanılabilir duruma getirilen mobilyalar araca yüklenerek Mevlana İmam Hatip Ortaokuluna getirilerek dernek üyeleri, okul idaresi ve mobilya ustası tarafından belirlenen sınıfa montajı yapıldı. Son rötuşlarla ortaya çıkan modern kütüphanede, kitapların raflara dizilmesiyle proje tamamlandı. Pandemi sürecinin son bulmasıyla okula başlayacak olan öğrenciler, kütüphaneye geldiklerinde sürprizle karşılaşacaklar.
Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan KöyGelDer Başkanı Murat Çaldır, sıfır atıkla ilgili kampanyalarına bir kütüphaneyi daha eklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesine destek amaçlı ikinci kütüphaneyi kurduklarını hatırlatan Çaldır, “Kısmet olursa bundan sonra 3 ve 4. kütüphanemizi de kurmayı düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar tamamen atıl durumda olan MDF ve sunta gibi malzemelerimizi geri dönüşümle kütüphaneye çevirdik ve bu kütüphanemizi kısa süre önce hemşehrimiz olan şehidimiz Samet Çaldır adına arkadaşlarımızın almış olduğu kararla yaptık. İnşallah bundan sonra daha güzel faaliyetlerle aktif olmaya devam edeceğiz. Pandemi süreci olduğu için okullarımız kapalı ama bizler çalışmamıza yine devam edeceğiz. Sağ olsun gönüllü marangoz arkadaşımız Faruk Akgün’e atıl malzemeleri toplayıp götürdüğümüz zaman sevinerek kütüphanemizi bütün ekibiyle oluşturdu, bu hale getirdi. Bu vesileyle arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Mobilya ustası Faruk Akgün de, “KöyGelDer Başkanımız Murat Çaldır’a bu faaliyetleri gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Bu faaliyetleri öğrencilerimize bir katkı, bir destek amaçlı sağlıyoruz. Bu tür konularda sağlamış olduğumuz destekler bizi gururlandırıyor. Muş’ta ikinci bir faaliyetimiz. İkinci faaliyetimizin, şehidimizin adına yapıldığı için onur ve gurur duyuyoruz. Düşüncemiz öğrencilerimize fayda sağlamak, eğitime katkı sağlamak. Bu faaliyette herhangi bir maddi gelirimiz yok. Kendi gönlümüzden, içimizden gelen bir katkıdır. Gerek atölyede, gerekse montaj esnasında elimizden geldiğince yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz bu tür faaliyetlere” diye konuştu.
Okul Müdürü Veli Elitaş ise KöyGelDer’in okula gelip ‘Sıfır Atık’ projesiyle ilgili bir kütüphane yapmak istediklerini ifade ederek, “Kütüphanemize, Şehit Samet Çaldır’ın isminin verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şehidimizin ismini vermek istediklerinde hem duygulandık hem mutlu olduk. Bu vesileyle okulumuzun ciddi bir eksiği giderilmiş oldu. Çocuklar burada bir taraftan araştırma yaparken, zevkle kitap okuyacaklar. Öğrenciler geldiğinde güzel bir sürprizle karşılaşacaklar. Çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti
YEREL HABERLER Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti
Muş’ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Muş’ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin ...
Memur-Sen İl Başkanı Barışan’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Başkanı Barışan’dan İHA’ya ziyaret
Muş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş’ta tütün mamulü kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Muş’ta tütün mamulü kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında ...
Muş'ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Muş'ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı
Jandarmadan tefecilere operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan tefecilere operasyon
8 metrelik karda yol açma çalışması “Kar kaplanları”, kar kalınlığının 8 metreye ulaştığı bölgelerde 15 metrelik mesafeyi bir saatte açabiliyor
YEREL HABERLER 8 metrelik karda yol açma çalışması “Kar kaplanları”, ...