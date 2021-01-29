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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İlidi’den ev ziyaretleri

İHA

Kaymakam İlidi’den ev ziyaretleri

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçede zor koşullarda yaşamlarına devam eden yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı barınma yardımı kapsamında evleri yapılan ailelerin eksikliklerini not aldıran Kaymakam İlidi, “İlçemizde ikamet eden maddi durumu elvermeyen ailelerimizi hanelerinde ziyaret ettik. Kış mevsiminin zor şartlarında geçimini sağlamaya gayret eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın maddi sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Hasta olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını not aldık. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra devletimizin imkânlarının elverdiği ölçüde tedavilerinin yapılması yönünde gerekli imkânları sağlamaya gayret edeceğiz” dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hazırlanan gıda kolisi, Aile Destek ve Eğitimi Merkezi kadınlarının kendi elleri ile örmüş oldukları kışlık eldiven ve atkılar, Bulanık Belediyesi tarafından pandemi sürecinde ailelere takdim edilmek üzere hazır edilen dezenfektan paketi de ziyaret edilen evlere bırakıldı.
Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtan Kaymakam İlidi, okul hayatlarında başarılar dileyerek gerçekleştirmiş olduğu ev ziyaretlerini tamamladı.

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