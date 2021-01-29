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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Kaymakamı Demirer göreve başladı

İHA

Malazgirt Kaymakamı Demirer göreve başladı

Ordu’nun Akkuş Kaymakamlığından Muş’un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Yiğit Yaşar Demirer göreve başladı.
Malazgirt Kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Demirer, Malazgirt gibi tarihi öneme sahip bir ilçede bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Kaymakamlık makamında daire amirlerinden bilgi alan Demirer, “İçişleri Bakanlığımız tarafından tarihi Malazgirt ilçemize görevlendirildik. Tarihi bir öneme sahip ilçemize kaymakam olarak atandığım için mutluğumu ifade etmek istiyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile bu tarihi ilçemize hizmet etmeye geldik. Malazgirt’in tarihini başta kaymakamlığımız olmak üzere yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, çalışma arkadaşlarım ve en önemlisi Malazgirt halkı ile koruyarak gelecek nesillere taşımak için birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini, birlik ve beraberliğini sağlamak için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Kapımız herkese açık olacaktır. Malazgirt gibi tarihi bir ilçede ve tarihi konumuna yakışır bir şekilde çalışmalar yapıp en güzel hizmetleri yapmaya çalışacağız” dedi.

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