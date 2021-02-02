Muş’ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 76 köy yolunun 67’si ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi köy yollarında ulaşımı aksatıyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 76 köy yolu, Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülen hummalı çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 9 köy yolunda da çalışmalar sürdürülüyor. Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 23 metreye ulaştığı Ulukaya bölgesinde yol açma çalışması yürüten ekipler, zorlu çalışmayla yeniden ulaşımı sağladı.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan il özel idaresi operatörlerinden Mithat Yakışan, Ulukaya bölgesinde çalışma yürüttüklerini belirterek, “İl özel idaresi ekipleri olarak 7 gün 24 saat karla mücadeleye devam etmekteyiz. Yer yer fırtına nedeniyle 23 metre yüksekliğinde kar olan yerlerde var. Ulaşımı sağlamak için karla mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Yolu açılan köy sakinlerinden Muhittin Demir ise bazen kar yağışı nedeniyle köy yollarında 35 gün ulaşım sağlanamadığını ifade ederek, “İl özel idare ekipleri sağ olsun gelip yolumuzu açıyor. Bugün geldiler köyümüzün yolunu açtılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.