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Karla mücadelede geçen bir ömür

DHA

Karla mücadelede geçen bir ömür


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi operatörü olarak hizmet veren, 4 çocuk babası Salih Akyürek (58), 35 yıldır karla mücadelede en ön safta yer alıyor. Karın geçit vermediği köy yollarını temizleyen Akyürek, "Bizler köylere yol açmaya gittiğimizde 'Devletimiz geldi' diyorlar. 'İş makinesi, operatör geldi' demiyorlar" dedi. 
Muş´ta, 1986 yılında operatör olarak İl Özel İdaresi´nde işe başlayan Salih Akyürek, karla mücadelenin gizli kahramanlarından biri olarak hizmet veriyor. İş hayatının 35 yılını operatör olarak karla mücadelede geçiren Akyürek, kullandığı modern iş makineleriyle gecegündüz demeden karın geçit vermediği yolları temizleyerek, ulaşıma açıyor. Karlı yollarda mahsur kalanların da çoğu zaman imdadına yetişen Akyürek, halk tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özellikle karla mücadelede geçen bir ömrü hizmet olarak adlandıran Akyürek, bugüne kadar iş hayatında çok sayıda personel de yetiştirdi.
Hemen hemen bütün köy yollarında yürüttüğü karla mücadele çalışması nedeniyle halk tarafından tanınan Salih Akyürek, vatandaşın kendilerini 'devlet' olarak adlandırdığını söyledi. Devletin birer temsilcisi olarak en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyleyen Akyürek, "6 yıl ise değişik görevlerde yer aldım. 36 yıllık çalışma sürem içerisinde birçok vatandaşla tanışma şansım oldu. 24 saat esasına göre hizmet veriyoruz. Vatandaşın hastası oluyor, cenazesi oluyor yani bu yönlerden sürekli olarak vatandaşın yanındayız" diye konuştu.
Özellikle karın geçit vermediği köy yollarındaki temizleme çalışmalarında bölge halkının `Devletimiz geldi´ dediğini anlatan Akyürek, "Biz köylere gittiğimiz zaman `Devletimiz geldi, var olsun devletimiz´ diyorlar. 'Operatör ya da iş makinesi geldi' değil. Devletin hizmetini gördükleri için çok mutlu oluyorlar. Bu insanlar da devletini seven insanlardır" dedi.
Görevlerinin başında 7/24 esasına göre olduklarını vurgulayan Akyürek, "Görevimizin başındayız. Devletimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu nedenle halkımız da bizleri takdir ediyor. Bu halk da her zaman devletinin yanındadır. Mesela insanlar yolda kalıyor, bize telefon açıyorlar. Bizler de hemen gidip onları kurtarıyoruz. Hastası olan, yolda kalan, fırtınaya takılan vatandaşımızın her zaman yanında olmak zorundayız" diye konuştu.
Kışın çetin geçtiği Muş´un merkez Güdümlü köyünde yaşayan Emrah Altın ise "Köyde yaşam sürdürüyoruz. Yollarımız karla kapalı. Allah razı olsun İl Özel İdaresi, Salih ağabey hemen bizlere yetişiyor. Yollarımızı yeniden ulaşıma açıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-02-02 10:16:24

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