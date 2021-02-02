Muş’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

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Muş’ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında; 28 Ocak 2021 tarihinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö isimli şahsın yakalanarak ceza evine teslim edildiği belirtildi. 29 Ocak 2021 tarihinde ise uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şahsın yakalandığı ve 327 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şüpheli şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

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