Muş’ta 5 köy yolu daha ulaşıma açıldı

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Muş’ta etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan 9 köy yolunun 5’i ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı olan 9 köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 5 köy yolunu daha ulaşıma açarken, 4 köy yolunda da çalışmalar sürdürülüyor.

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